Barbagianni ferito tra i binari, lo salvano i poliziotti

Lo hanno trovato dai binari, mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo. Un esemplare di barbagianni, con un’ala spezzata, è stato notato e messo al sicuro dagli agenti della Polizia ferroviaria in servizio nello scalo di Taranto.Gli agenti della Polfer, nel corso di un servizio di controllo nelle vicinanze della stazione, hanno notato l'animale mentre si muoveva con difficoltà tra le rotaie, proprio mentre sopraggiungeva un treno merci. Lo hanno tratto in salvo e poco dopo lo hanno consegnato agli esperti del Wwf. Ora il povero volatile è ricoverato per le cure necessarie presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto.