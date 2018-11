La strana creatura che sembra un ragno, ma ha la testa di un coniglio: ecco di cosa si tratta

L'isola 'marziana': nata da un vulcano nel 2015, ma sparirà fra 30 anni​

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uncon un corpo decisamente strano e con unache a molti ricorda quella di un, per le grandi orecchie, e ad altri quella di un cane. Nelle ultime ore, sul web, sono diventati virali gli scatti di una creatura così misteriosa da far pensare ad un fake. Eppure, questa specie esiste davvero in natura: il suo nome scientifico è, ma anche se appartiene alla classe degli, non si tratta di un ragno, bensì di unLa differenza, in questo caso, è notevole: glicome ilhanno zampe più lunghe in proporzione al corpo, una forma ovale, la parte superiore e quella inferiore del corpo unite e non dispongono di ghiandole velenifere. A differenza di tanti ragni, quindi, questa strana creatura è, ed utilizza le sue uniche ghiandole per produrre una sostanza maleodorante come autodifesa, quando si sente in pericolo. Un po' come le cimici verdi , che però hanno un appeal diverso dal, conosciuto per la sua strana testa anche come ''.Il primo a descrivere questa strana specie fu il tedesco, nel 1959. Alla fine, però, questa specie in particolare di opilionide non è mai stata studiata in modo dettagliato. Sulla testa di colore nero sono presenti strane macchie di colore giallo, dove le due più grandi sembrano formare gli occhi del 'coniglietto'. In realtà, i veri occhi delsono quelli che, nell'ipotetica testa di coniglio o di cane, vanno a formare il muso.Le foto di questo strano 'cugino' del ragno sono diventate virali sul web grazie a Andreas Kay , un fotografo e scienziato indipendente tedesco che, dopo aver insegnato scienze naturali in Svizzera, si è trasferito a Puyo, in, dove una ricchissima biodiversità lo ha indotto a lanciare il portale Ecuador Megadiverso . Basta dare un'occhiata agli scatti di Andreas Kay per scoprire specie semisconosciute in grado di stupire chiunque.