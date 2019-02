Squalo imprigionato per le foto ricordo dei turisti, la trovata del ristorante fa infuriare il web

di Remo Sabatini

Cosa c'è di meglio, dopo un bel pranzo in riva al, di un tuffo nelle acque cristalline di Isla Mujeres? Se lo devono essere chiesti anche i gestori di un ristorante incastonato nella splendida baia dell'isola messicana che, da diversi anni, propongono ai loro clienti undel tutto particolare. Sì, perchè trovarsi a tu per tu con unonon è qualcosa che ti capita tutti i giorni. E allora, dopo un caffè che, da quelle parti non è proprio il massimo, niente di più facile che indossare il costume, accendere la videocamera e scendere in acqua.. Ti aspetta insieme ad un tizio che, bandana sul volto, lo solleva, lo tiene fermo per l'mmancabile fotografia, ti chiede addirittura di baciarlo. Quello organizzato da un ristorante dell' isola , somiglia ad un vero e proprio circo, di quelli dove l'animale di turno, viene trasformato in un clown dove, al posto di delfini e orche, c'è uno squalo.L'area che lo ospita è stata opportunamente recintata. Così, la star dello spettacolo, si è ridotta a vivere in quella che somiglia ad una piscina e con l'orologio puntato sul dopo pranzo e prima di cena. Nelle immagini degli innumerevoli video pubblicati sul web, da chi non si è voluto perdere l'emozionante esperienza, non mancano risate e comprensibili momenti di apprensione da parte di chi, con la pancia piena, vorrebbe evitare di finire dentro quella dello squalo che, però, sembra così assonnato da non rappresentare una minaccia.L'animale, un nutrice di medie dimensioni, non è tra le specie considerate pericolose per l'uomo. Placido per natura, perlustra i fondali in cerca di prede per chilometri. Quì, nell'isola dei turisti, il suo spazio è ridotto al nulla. In quanto al cibo, si deve accontentare di quello che passa il convento. Un ristorante che cucina pesce, avrà certamente qualche avanzo per lui, o no?