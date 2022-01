Allarme squali tigre: il riscaldamento globale li avvicina a zone abitate dagli umani

A rischio le acque britanniche: il riscaldamento globale starebbe spingendo gli squali tigre verso le acque britanniche. Come riporta l'Independent, in un recente studio è emerso che gli squali tigre, si starebbero spostando verso nord a causa del cambiamento climatico. Lo studio fatto da scienziati della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell’Università di Miami (UM), ha rivelato che le posizioni e i tempi del movimento dello squalo tigre nell’Oceano Atlantico settentrionale sono cambiati a causa dell’aumento delle temperature oceaniche.

L'avanzata degli squali tigre, i più grandi predatori a sangue freddo, che popolano i mari tropicali e temperato-caldi, è vincolata dalla necessità di rimanere in acque calde. Negli ultimi anni, sembra che le temperature si siano notevolmente riscaldate, al punto tale da renderle adatte al predatore.

L’autore principale dello studio, il professor Neil Hammerschlag, direttore dell’UM Shark Research and Conservation Program, ha spiegato: «Le migrazioni annuali degli squali tigre si sono espanse verso i poli, parallelamente all’aumento della temperatura dell’acqua».

«Questi risultati hanno conseguenze per la conservazione degli squali tigre, poiché i cambiamenti nei loro movimenti al di fuori delle aree marine protette possono renderli più deboli alla pesca commerciale» ha aggiunto l’esperto. E aggiunge: «Dato il loro ruolo di predatori apicali, questi cambiamenti nei movimenti degli squali tigre possono alterare le interazioni predatore-preda, portando a squilibri ecologici e incontri più frequenti con gli esseri umani».

