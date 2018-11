Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande scoperta a 200 miglia dalla. In un video pubblicato dall'Independent è possibile vedere tra le varie sfumature del blu dei fondali e degli abissi marini un enorme "vivaio" di piccoli e futuri. Un mondo letteralmente disseminato di uova di predatori del mare.La rara scoperta è stata fatta da un veicolo telecomandato che esplorava le barriere coralline di acqua fredda della regione a una profondità di circa 750 metri. «Si ritiene che gli squali adulti potrebbero utilizzare la barriera corallina degradata e la roccia carbonatica per depositare le uova - ha dichiaratochief scientist di SeaRover - Una barriera corallina sana nelle vicinanze può fungere da rifugio per i cuccioli di squalo e le uova che si schiudono».Le nuove scoperte sono state annunciate al workshop sulla mappatura dei fondali marini di Infomar a Kinsale questa settimana, dove gli scienziati marini hanno suonato i punti salienti del veicolo subacqueo Holland 1.«Siamo lieti che questa scoperta sia stata svelata, a dimostrazione dell'importanza di mappare gli habitat dei nostri fondali marini per comprendere e gestire le nostre vaste e preziose risorse oceaniche. I nostri dati e il nostro team continuano a fornire contributi significativi per sfruttare la nostra ricchezza oceanica», ha affermato O'Sullivan.Il vivaio è stato trovato all'interno di una delle sei aree speciali di conservazione nell'enorme territorio oceanico irlandese.Queste regioni, designate dall'UE, ospitano un'enorme varietà di specie ittiche. A causa del loro status protetto, i pescherecci non sono autorizzati a svolgere la loro attività in queste zone.«Il nostro obiettivo principale è valutare, proteggere e monitorare la ricca biodiversità marina offshore dell'Irlanda in modo che possiamo iniziare a gestire le nostre risorse marine in modo efficace», ha affermato la dott.ssadel National Parks and Wildlife Service.