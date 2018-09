Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LIGNANO - Sorpresa a Lignano: preso uno squaletto. Il cucciolo di squalo non fa certo paura: sta in mano, è bianco e fa tanta tenerezza. Ma crescerà. E' stato fotografato e subito liberato in Adriatico. Arrivederci, squaletto.