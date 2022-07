Simba, scoppia la mania per il capretto con le orecchie più lunghe del mondo

Dopo Dumbo, l'elefantino con le orecchie più grandi al mondo, arriva Simba. Ma in questo caso è tutto vero. Simba il capretto, infatti, non è un carton Disney, ma è già diventato una star dei social. Un capretto è diventato una vera e propria celebrità in Pakistan grazie alle sue orecchie da record, che misurano 54 centimetri. L'allevatore Mohammad Hasan Narejo mostra con orgoglio il suo capretto Simba, diventato una star mediatica nel Paese a causa delle sue orecchie straordinariamente lunghe. Nato il mese scorso, simba sta conquistando il web con le sue pose da vera star.

Nei Guinness World Records non esiste una categoria specifica ma il suo allevatore Narejo ne rivendica comunque il record mondiale. Le orecchie di Simba sono così lunghe che l'allevatore deve piegarle sulla schiena per impedire alla capra possa inciampare o farsi male camminandoci sopra. È stata progettata anche un'imbragatura in modo che simba possa portare le sue orecchie al collo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 11:57

