Shamwow, il gatto di 16 anni diventa una star di TikTok: svegliato per colazione risponde alla padrona

I gatti, si sa, su internet riscuotono da sempre un grande successo. Ma, di solito, a intenerire e fare innamorare sono i gattini appena nati che con le loro movenze scordinate riescono a conquistare proprio tutti. Ma in questo caso a diventare una vera e propria star del web ci ha pensato Shamwow, un gatto di 16 anni. I video di TikTok sono subito diventati virali, complice una loquacità davvero inaspettata.

Il video virale

In poco meno di due giorni, Shamwow è riuscito a conquistare il web facendo innamorare tutti. Mila, la sua padrona, si avvicina per svegliarlo perché è ora di fare colazione e la sua reazione è stata davvero adorabile. Tanto che il video di @milabojo ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni in meno di 48 ore dalla sua pubblicazione. L'anziano animale dorme beato sul divano quando, una volta svegliato, ha bisogno di qualche secondo per realizzare quanto stesse acadendo. Da quel momento Mila in modo affettuoso fa capire al suo amico a quattro zampe che è ora di colazione e lui non smette più di «rispondere» alla padrona.

Gli studi

Secondo PetCareRx, ci sono diversi motivi per cui un gatto potrebbe essere loquace come Shamwow. E la vecchiaia è sicuramente uno di questi. Il sito americano afferma che i gatti anziani tendono a vocalizzare più spesso, specialmente di notte. I loro cicli sonno-veglia cambiano e la loro funzione cognitiva può diminuire, portando a una certa confusione e disorientamento. A volte questo miagolio aumentato è correlato a perdita dell'udito, ansia o malattie. Ma non è l'unico. Tra gli altri ci sono anche la noia e la solitudine.

La reazione del web

Ma qualsiasi sia la causa per cui Shamwow è diventato così «chiacchierone», il popolo di internet non ha potuto che constatare la sua tenerezza. In tanti, oltre ad aver visualizzato il video, hanno voluto commentare una scena che difficilmente lascia indifferenti. Tra chi nota la sua loquacità, spunta anche chi azzarda qualche paragone con gli esseri umani: «È come una vecchietta irritabile che si sveglia dal pisolino del pranzo», scrive un utente. «È così carina, adoro il modo in cui ti sta letteralmente parlando», scrive un altro. Tutti sono rimasti folgorati da Shamwow e il prfilo di TikTok di Mila in poche ore ha collezionato più di 5mila nuovi follower, tutto merito del suo gatto.

