Serpente all'asilo, bambini e maestre sotto choc: «Era vicino agli zainetti dei piccoli»

Un serpente nascosto nell'armadietto dell'asilo. È la brutta sorpresa che hanno trovato maestre e bambini di una scuola dell'infanzia a Coombabah, in Australia. Il video della cattura dell'animale è stato condiviso da Tim Hudson, un cacciatore di serpenti che gli operatori dell'asilo hanno contattato la mattina del ritrovamento.

Cosa è successo

Quando l'esperto è arrivato, il serpente stava dormendo nell'armadietto, vicino agli zainetti dei bambini. Dopo un momento di panico, gli operatori dell'asilo hanno «reagito in maniera fantastica», ha raccontato Tim Hudson. «Uno dei maestri è andato a prendere la cartella di un bambino da un armadietto e ha notato un serpente nero rannicchiato e intento a schiacciare un pisolino», ha detto l'esperto. «Ci hanno chiamato rapidamente e hanno sigillato finestre e porte con asciugamani arrotolati per non farlo uscire».

Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Ma se il serpente fosse stato trovato da uno dei bambini, la storia sarebbe potuta finire diversamente. I serpenti neri dal ventre rosso si trovano comunemente lungo la costa orientale dell'Australia. Prendono il nome dal loro caratteristico corpo nero e dal ventre rosso. Il serpente trasporta un potente veleno che attacca il sangue e i muscoli.

