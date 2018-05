Senza acqua, senza cibo e con la coda tagliata: cuccioli sequestrati

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Li hanno trovatiin una gabbietta e in unagli agenti della polizia stradale di Amaro, questa notte di venerdì 25 maggio, intorno alle 4, durante un normale controllo della viabilità in area di confine, a Malborghetto Valbruna, all’altezza della. I poliziotti, comandati dal commissario capo Sandro Bortolotti, hanno fermato una Alfa Romeo Sportwagon e, insospettiti, hanno verificato il contenuto del bagagliaio.Dentro c'erano 21delle specie bulldog francese e maltese. Erano senza acqua e senza cibo, stretti in spazi angusti. Il conducente dell'auto, un uomo di 36 anni, M.P. le sue inziali, e il fratello, A.P. di un anno più vecchio, che viaggiava come passeggero, entrambi partenopei, sono stati portati in caserma, ad Amaro, dove è giunto anche il veterinario dell'azienda sanitaria.I cagnolini erano tutti senza chip, non avevano il libretto sanitario e il passaporto canino. Erano stati trasportati quindi in clandestinità, in ingresso dall'Austria. I bulldog francesi, tagliata, unain Italia. Si tratta di cuccioli molto piccoli, di circa 60 giorni di vita. I cagnolini sono stati affidati a una struttura adeguata; dopo il periodo di quarantena potranno essere affidati a privati che devono inviare una mail alla polizia stradale di Amaro polstradasottosez.amaro.ud@poliziadistato.it.