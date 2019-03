Sei elefantini restano incastrati in una pozza di fango, i ranger del parco li mettono in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se. I ranger di un parco nazionale nel nord-est della Thailandia hanno salvato sei piccoli. I piccoli sarebbero scivolati nella pozza senza essere in grado poi di risalirla, il loro destino sarebbe stato tristemente segnato, ma l'intervento delle guardie del parco ha scongiurato la tragedia.I soccorritori hanno impegnato 5 ore per mettere in salvo i cuccioli. Il fondo scivoloso della pozza ha reso le operazioni di salvataggio molto più complicate e rischiose, ma si sono concluse con successo. Non è chiaro come gli elefantini possano essere rimasti impantanati, vista la giovanissima età è presumibile che uno sia caduto magari durante il gioco e gli altri lo possano aver seguito per curiosità.Intorno alla pozza i ranger hanno trovato diversi segni del passaggio di un elefante adulto, forse le mamme hanno provato ad aiutarli a venire fuori. Tutto è bene quel che finisce bene, come riporta anche il Telegraph, ora i piccoli sono in salvo.