Scoiattolo "ciccione" incastrato nel tombino: task force per salvarlo FOTO

Venerdì 21 Giugno 2019, 19:40

Loe finisce nei guai. Uno scoiattolo, dal giro vita troppo pronunciato, è rimastotra lo stupore dei passanti che non hanno potuto non notare il suo musetto spaurito e in cerca di aiuto.Dopo la segnalazione i vigili del fuoco sono intervenuti per metterlo in salvo. I pompieri, giunti sul posto, hanno valutato la situazione e hanno richiesto l'intervento di un veterinario che potesse manovrare il piccolo roditore senza fargli del male e senza metterlo ulteriormente in difficoltà. Un lavoro di squadra che ha portato a un ottimo risultato: l'animaletto è stato liberato ed è tornato a fare scorta di semi, sperando però che la disavventura gli abbia fatto capire che a volte è meglio non esagerare con il cibo.Non è la prima volta che un roditore sovrappeso di mette nei guai, qualche mese fa su tutti i giornali era rimbalzata la notizia di un ratto ciccione rimasto impigliato, anche lui in un tombino. Anche in quel caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno risolto prontamente la situazione.