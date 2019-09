Fuga per la libertà: scimmietta leviga una pietra e sfonda il vetro dello zoo per uscire

Domenica 8 Settembre 2019, 12:55

Deve aver, poi lo hafino a romperlo per poter. Un piano degno di Arsenio Lupin quello di una sil cui desiderio di libertà le ha permesso di escogitare un sistema per potersi poi dare alla fuga.I visitatori dello zoo di Zhengzhou nella Cina centrale sono stati testimoni di uno spettacolo incredibile. Hanno raccontato di aver visto l'animale prima levigare la pietra e poi infrangerla contro il vetro che si è rotto. Dopo che era stato fatto in mille pezzi la scimmia si è spaventata ed è scappata, per poi avvicinarsi di nuovo e toccare il vetro, sperando forse di trovarvi una lacerazione.I membri dello staff dello zoo non sono sembrati sorpresi, conoscendo la scimmia l'hanno descritta come un animale molto diverso dagli altri: «Sa come usare gli strumenti per rompere le noci. Ma non aveva mai colpito il vetro prima d'ora. Questa è la prima volta. È un vetro temperato, quindi non sarebbe mai uscita. Dopo che è successo, abbiamo raccolto tutte le pietre e portato via tutte le sue "armi"», ha spiegato.