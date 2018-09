Rocky non ce l'ha fatta, morto il cane maltrattato e abbandonato su un terrazzo

Malato di alzheimer si perde nei boschi, salvato da un cane randagio: sarà adottato

Non solo lo avevano maltrattato, ma lo avevano anche, sotto il sole cocente,. I soccorsi sono giunti troppo tardi e a nulla sono servite le attente cure dei veterinari: non ce l'ha fatta, undi razza rottweiler che era stato salvato dai maltrattamenti del padrone, aA dare notizia della morte dell'animale è Enrico Rizzi, fondatore e presidente del. La stessa onlus si era occupata del caso dopo la segnalazione di alcuni vicini e aveva allertato la polizia, che aveva sequestrato l'animale per affidarlo alle cure dei veterinari.Il proprietario era stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali; ora che Rocky èla sua posizione si aggrava, anche se l'uomo rimane a piede libero. Dopo il triste annuncio, il Noita ha anche ricevuto diversi messaggi sui social da parte di cittadini che hanno chiesto di manifestare sotto casa del padrone dell'animale. La onlus, comunque, ha voluto precisare: «Se siamo in tanti e l’obiettivo è quello di far smuovere i nostri politici a cambiare la legge 189/04 a tutela degli animali, siamo daccordo. Capiamo la rabbia, capiamo tutto, ma se pensate di venire per fare atti illeciti, no».