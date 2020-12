Trovano un riccio durante le riprese, il cast di “Ricci & Capricci” lancia la campagna #nessuncapricciosalviamounriccio

La vita è veramente imprevedibile. Ne sanno qualcosa gli attori della sitcom "Ricci & Capricci", in onda su La 5 con un vero boom di ascolti e prodotta dalla Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo per la regia di Paolo Geremei, che proprio durante le riprese della quarta stagione, che si svolgono a Roma nel quartiere Salario, hanno trovato un riccio.

Una mattinata speciale per il cast di attori Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo (nella serie anche Marco Milano) che durante la mattinata hanno notato un piccolo spinoso a ridosso della strada che costeggia il set ed essendo anomalo per questi animaletti girare di giorno, e per giunta pericoloso il punto, lo hanno preso, avvolto in un panno caldo, e poi contattato i volontari del Centro di recupero per Ricci - La Ninna, con sede in Piemonte ma con tanti operatori in varie regioni, che hanno prontamente contattato dei volontari del Lazio. Nell'attesa del loro arrivo il cast, insieme alla guest di una puntata Enzo Salvi, ha pensato di studiare una campagna solidale per salvare i ricci. Per associarsi un pó al titolo della sit, le cui nuove puntate andranno in onda nel 2021 e che è ambientata in un coloratissimo salone di bellezza, ecco l'idea di intitolarla #nessuncapricciosalviamounriccio, con la speranza di aiutare tanti piccoli spinosi ad essere salvati dai rischi della strada e dalle disattenzioni umane.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 11:30

