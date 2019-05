Rescue bassotti: l’amore e la passione dell’Associazione Cuor di Pelo arrivano a Roma

L’Associazione Cuor Di Pelo Onlus Rescue Bassotti ha organizzato una giornata per salutare i suoi sostenitori del Lazio. L’evento si terrà sabato 25 maggio presso l’Agriturismo “POGGIO dei CAVALIERI” che sorge nella suggestiva campagna romana.Una parte dell'incasso del pranzo sarà devoluto dall’Agriturismo all’Associazione amica dei bassotti in difficoltà e bisognosi di assistenza. Special guest, con il bassotto Byron, il giornalista e conduttore radiofonico Igor Righetti.



Immerso nella campagna romana, su una verdeggiante collina, sorge l’agriturismo “POGGIO dei CAVALIERI” (Via Casale San Nicola 425 – Roma). Una vera e propria oasi di tranquillità, tra viali di olivi secolari e profumi di rosmarini e lavande. Nell’azienda agricola dove sorge l’agriturismo si allevano cavalli e cani di razza, e tante altre tipologie animali.



Ed è in questo bellissimo scenario che l’Associazione Cuor Di Pelo Onlus Rescue Bassotti- sabato 25 maggio dalle ore 11.00 - ha deciso di incontrare e ritrovare gli amici che la seguono dal Lazio. Anche se, naturalmente, l’evento è aperto ai tantissimi sostenitori di Cuor Di Pelo in tutta Italia. L'Associazione si occupa del rescue di bassotti. Con i suoi oltre 200 soci, è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale ed è guidata dall’amore immenso dei dirigenti verso gli amici bassotti.



Nel corso della giornata verrà allestito un banchetto solidale con i gadget a “tema-bassotto”. L'agriturismo offre a tutti i partecipanti al prezzo di € 30.00 un pranzo completo servito al tavolo riconoscendo una parte dell’incasso all’Associazione. Special guest dell'evento, accompagnato dal bassotto Byron, Igor Righetti, giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e docente universitario di Comunicazione. Martedì 21 Maggio 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA