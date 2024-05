La gatta Rebecca torna a casa dopo 17 giorni, era rimasta chiusa nel bagagliaio di un'auto: «Dimagrita, ma sta bene»

di Redazione Web

Era scomparsa da 17 giorni. Tutti, nella famiglia di Marta, hanno pensato al peggio. Ma, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire perché Rebecca, una tenerissima gattina di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, è stata ritrovata all'interno del bagagliaio di un'auto di un'officina della zona.

«Non sappiamo con certezza se Rebecca sia sempre stata lì - ha dichiarato Marta a LeccoToday - magari è entrata nel veicolo dopo aver gironzolato qualche giorno nella zona, rimanendo bloccata per errore. Ma quello che conta è che ora la mia Rebecca sia stata ritrovata e che sia tornata a casa. Dimagrita, molto, ma sta bene e ha già ripreso a mangiare. Sono felicissima per questo lieto fine».

Cosa è successo

Vicino alla casa della padroncina di Rebecca, c'è un grande parco auto dove vengono riparate numerose vetture e alcune di queste, poi, vengono inviate ad altre officine per la riparazione.

La ricerca, poi, è proseguita sia a Cernusco e nei comuni limitrofi della Brianza lecchese. Ma di Rebecca nessuna notizia. Fino a quando venerdì 17 maggio, giorno sfortunato per alcuni, per Marta è diventato un giorno molto fortunato. Uno dei meccanici, quando ha aperto il bagagliaio di una Wolkswagen, ha visto schizzare via un gatto di colore scuro. Era Rebecca. La gattina era molto spaventata. I meccanici, non appena sono riusciti a calmare la gatta, hanno chiamato subito Marta che, dopo quasi 20 giorni, è riuscita finalmente a riabbracciare la sua migliore amica a quattro zampe.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA