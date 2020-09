«È un ragno con la coda?», la foto choc di uno strano animale terrorizza Twitter

di Domenico Zurlo

Secondo voi cos'e'

Io non ne ho idea 😱😱 pic.twitter.com/5YwXO6xANl — Gianki Gianki (@GiancarlaPassa2) September 28, 2020

é il cucciolo di un Alien; che da piccolo è una specie di ragno che si attacca alla faccia dell'ospite che poi dopo 2-3 giorni verrà squartato ed uscirà l'Alien con la forma adulta dal petto — Ma_Li_ (@Ma_Li___) September 29, 2020

Lo sai, vero, che stai facendo cagare addosso mezzo tuider.

La parte alla quale non piace la sci-fi. 😁 — Warp9 (@VelocitaSmodata) September 29, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un? Un serpente finito nelle grinfie di un ragno gigante?? È finito in tendenza su Twitter da ieri sera un tweet con foto pubblicato da una utente, che ha postato lo scatto con uno strano animale sull’uscio di una casa. «Secondo voi cos’è? Io non ne ho idea», scrive nel tweet, che ha scatenato centinaia di commenti e condivisioni.C’è chi risponde ironicamente (oppure «È un ragno che ha fatto la quarantena in casa con la suocera»), c’è chi ne rimane terrorizzato e chi non crede all’autenticità della foto. Ma c’è anche chi prova a darsi una spiegazione: «Non si capisce bene dalla foto - scrive un utente - ma verosimilmente è un grosso aracnide attaccato da un piccolo rettile, che nel tentativo di morderlo ha avuto la peggio ed è rimasto lì».Per qualcun altro invece è tutto finto: «Fai le proporzioni usando le piastrelle, non esiste un ragno così grosso che può attaccare e avere la meglio su un animale con una coda di oltre un metro. Per me è finto». «È un action figure del facehugger di Alien, pure ben fatta. Chi non conosce la serie di film ci casca», risponde un altro.Insomma: e la parola Alien, nel giro di pochi minuti, diventa in tendenza su Twitter grazie ai commenti e ai retweet. «Gira da un po questa foto, è di gomma», scrive Anna. «Sembra un Sarchiapone maschio», twitta un altro. Ma il commento migliore è di Carmen, che