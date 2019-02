Incredibile al supermercato: ragazzino compra un uovo, lo cova e nasce un pulcino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fatto. Undi Sutton Coldfield, West Midlands, ha comprato una scatola da 6 uova di anatra, poi ha comprato un incubatore e ha lasciato che il calore facesse la sua parte. Dopo 3 giorni ha avuto i primi risultati, stupito lui stesso di quello che era stato in grado di fare.Il 14enne voleva smentire le voci secondo le quali le uova in vendita al supermercato non siano adatte a far nascere dei pulcini, e c'è riuscito come riporta anche l' Independent. Dopo 3 settimane il pulcino di anatroccolo ha bucato il guscio ed è venuto fuori. Non è stato facile ottenere questo risultato e non è arrivato al primo colpo: «Avevo letto di persone che erano riuscite a far nascere dei pulcini con delle uova di quaglia», ha raccontato, «Ho provato a vedere cosa succedeva ma non ho avuto alcun risultato, così ho provato con le uova di gallina e di anatra».L'anatroccolo è stato chiamato Jeremias e quando sarà più grande verrà donato a una fattoria. Un produttore ha tenuto a precisare che le uova fecondate, qualora fossero mangiate, non rappresenterebbero alcun pericolo per la salute e che le possibilità di far nascere pulcini da uova in vendita al supermercato è piuttosto remota, anche se non impossibile.