La piazza del centro città irriconoscibile: invasa dalle pecore per la festa della tosatura

Prato della Valle a Padova invaso dalle pecore. Per la prima volta negli ultimi 150 anni di storia entra nel cuore di Padova un gregge da mille pecore. Accompagnato da giovani e donne pastori che daranno vita ad una domenica alternativa per tutti i cittadini. Una delle più grandi piazze d'Europa, il Prato della Valle, oggi ospita la prima «Festa della Tosatura» con il rito indispensabile del «cambio armadio» per le pecore prima della transumanza verso i pascoli in montagna.