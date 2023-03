Corsa clandestina di pony nel traffico, il calesse si schianta contro l'auto: la gara finisce in tragedia VIDEO

di Redazione web

Una corsa clandestina tra pony nel bel mezzo del traffico del centro di Palermo. Siamo nel quartiere Albergheria, come testimonia un video pubblicato sulla pagina Instagram Sicilia VHS, la gara finisce con un incidente: uno dei due calesse trainati da un pony si schianta contro un'auto, che se l'è visto piombare addosso. Secondo quanto riportato sulla stessa pagina, l'animale non sarebbe sopravvissuto.

Il calesse si schianta contro l'auto

Nel video si vedono due calesse guidati da driver e trainati da due piccoli pony. La strada, via Mongitore, è inizialmente sgombra e gli sfidanti sono circondati solo da persone in scooter al loro seguito. Poi, nonostante le immagini siano state girate in notturna, sulla traiettoria spuntano alcune auto impossibili da evitare. Nello schianto, un driver sobbalza sul calesse, mentre il pony si schianta contro il veicolo. Secondo le informazioni raccolte da Sicilia VHS, per l'animale purtroppo l'incidente sarebbe stato fatale.

Le indagini e la denuncia

Il video ha scatenato le reazioni indignate di palermitani e non, ma è anche finito all'attenzione delle autorità: polizia e carabinieri avrebbero inviato un0indagine per identificare i conducenti dei calesse e le persone che li seguivano in scooter. Inoltre, l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare denuncia alla procura di Palermo contro gli organizzatori ed i partecipanti alla corsa clandestina.

