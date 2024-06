Pitbull abbaia a un altro cane per proteggere la 'sorellina' gatta: «Non è vero che si odiano, anche loro possono essere amici»

di Redazione Web

Chi lo ha detto che cani e gatti non possono essere amici? A dimostrare che non sempre cani e gatti si odiano è proprio il Pitbull Ambaii, che ha difeso la sua sorellina felina Lewa, che è stata minacciata da un altro cane. Quando l'animale si è avvicinato alla gatta, Ambaii non ci ha pensato due volte e ha iniziato ad abbaiare contro "l'estraneo", intimorendolo e allontanandolo dalla piccola amica a quattro zampe.

Cosa è successo

L'episodio è stato ripreso dalla loro padrona, che vive negli Stati Uniti, che non appena ha sentito abbaiare il cane è subito corsa verso la finestra, per vedere cosa stava succedendo.

Lewa stava guardando fuori, quando un altro cane ha notato la sua presenza e ha iniziato ad abbaiarle contro. Così Ambaii, convinto che potesse fare del male alla micia, ha iniziato ad abbiare. In poco tempo, l'animale si è allontanato dall'abitazione e la gatta, impaurita dai forti rumori creati dai due cani, si è rilassata ed è tornata a dormire sul suo cuscino, contenta di avere un "fratello" pronto a difenderla in caso di pericolo.

