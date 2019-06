Photobomb del gabbiano, durante la foto al panino si lancia sull'aragosta e diventa una star del web

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:20

volante per un. Alicia Jessop voleva immortalare la sua visita nello stato del Maine dove ha deciso di gustare un panino con l'aragosta. Il classico scatto con il panino con il mare sullo sfondo, quando però nella camera è comprso un gabbiano che si tuffa sull'aragosta a becco aperto.Lo scatto particolare è stato pubblicato sulla sua pagina Instagram dove ha ricevuto decine e decine di like fino a diventare virale. I gabbiani sono ghiottissimi di pesce, principale alimento della loro dieta, mettendo il panino in bella mostra per la foto deve aver tentato il volatile che ha deciso di cogliere l'attimo e partire all'attacco. Ad oggi la foto ha ottenuto 190 mila like