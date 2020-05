Pet Virtual Party, feste online gratuite per gli animali domestici: l'iniziativa benefica approda sul web

Cani, gatti, pappagalli, conigli e non solo. Sono tanti gliche, durante questa nostra vita in quarantena, si sono confermati compagni insostituibili rendendo le nostre giornate meno pesanti grazie al potere immenso del loro amore incondizionato.Ed ecco che un gruppo di giovani animatori volontari, capitanati dal mago, grande amante degli animali (in particolar modo di pappagalli, conigli e cani) e da anni impegnato nel settore dell’animazione per le feste di bambini, ha pensato di sottolineare il loro modo di essere così speciali attivando un servizio originale, completamente gratuito, ovvero il “”, un modo per festeggiare i compleanni dei propri amici a quattro zampe o per dedicare loro un pensiero speciale, da condividere con gli amici dell’area cani, i familiari distanti e tutti coloro che avranno voglia di sentirsi vicini anche nel periodo di isolamento sociale causato dal Covid -19. Un, ideato con lo scopo di trasmettere emozioni, sorrisi, pensieri genuini, che sarà attivo per tutto il mese di maggio, e tramite il quale si potrà fare anchePer accedere al servizio sarà sufficiente compilare gratuitamente il form sul, specificando le caratteristiche dell’animale, il suo modo di comunicare con l’amico umano, i momenti speciali vissuti insieme, la durata del legame e quel primo incontro che ha cambiato in meglio la vita di entrambi. Oltre a ricevere l’invito per collegarsi alla festa, che si svolgerà tramite piattaforma Zoom, chi vorrà potrà segnalare agli amici un’associazione, che si occupa della tutela dei pet in cerca di una famiglia, alla quale fare un regalo, anche tramite una raccolta cibo o accessori certificati.