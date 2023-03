I pesci sanno contare, «alla nascita riconoscono le differenze numeriche»

Non solo esseri umani e uccelli, anche i pesci sanno contare alla nascita, o meglio sanno riconoscere le differenze numeriche. A indicarlo è una ricerca italiana coordinata da Tyrone Lucon-Xiccato, dell'Università di Ferrara, e pubblicata su Communications Biology, su pesci zebra appena nati che suggerisce la possibilità che le capacità computazionali sono innate in tutti i vertebrati.

Gli esperimenti dei ricercatori delle Università di Ferrara e Padova

«Abbiamo eseguito una serie di test di vario tipo su pesci zebra appena nati, una sorta di embrioni, e l'unico modo per spiegare le loro scelte è che sappiano in qualche modo contare, o più precisamente riconoscere le differenze tra due quantità numeriche», ha detto Lucon-Xiccato all'ANSA. A condurre gli esperimenti è stato un gruppo di ricercatori composto anche da Elia Gatto, dell'Università di Ferrara, e Camilla Maria Fontana e Angelo Bisazza, dell'Università di Padova, che hanno posto dei piccoli di pesce zebra in vasche sulle cui pareti erano disegnate delle strisce, linee che simulano le presenza di piante in acqua.

«I pesci vanno sempre verso le pareti dove c'è un maggior numero di strisce»

«In modo innato - ha aggiunto il ricercatore italiano - i pesci scelgono di andare sempre verso le pareti dove c'è un maggior numero di strisce, probabilmente perché lo considerano un luogo più riparato e sicuro». Gli esperimenti hanno previsto varie combinazioni di strisce, anche con larghezze variabili, e ogni volta è stato possibile determinare che a guidare le scelte era sempre una capacità di identificare la quantità di strisce. «Sappiamo che molti vertebrati, tra cui l'uomo, possiedono questa capacità già nei primissimi stadi di vita - ha concluso Lucon-Xiccato - e scoprirla anche negli embrioni di pesce ci suggerisce che probabilmente la capacità di processare i numeri sia dovuto a un vero e proprio circuito neuronale innato e comune in tutti i vertebrati. Probabilmente l'eredità di uno progenitore di tutti i vertebrati moderni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 17:22

