Isola d'Elba, trovato un raro esemplare di «pesce porco»: le foto diventano virali. Le origini del nome

Un ritrovamento più unico che raro è stato fatto all'Isola d'Elba. Un raro esemplare di Oxynotus Centrina, meglio noto come «pesce porco», è stato trovato senza vita all'interno della darsena di Portoferraio, in provincia di Livorno, all'Isola d'Elba.

Lo strano pesce vive tra i 100 e i 700 metri di profondità e i ritrovamenti di questo esemplare sono molto rari all'interno del mar Mediterraneo. L'esemplare, le cui foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook «Isola d'Elba App» che sono diventate subito virali, era lungo poco più di un metro.

Il nome del pesce non deriva, come si potrebbe pensare dalle sembianze al muso di un maiale, bensì dal fatto che, una volta catturato, il pesce emette un verso simile a quello di un grugnito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 17:20

