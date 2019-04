Manda il cane nella pensione per 3 giorni, quando torna lo trova morto e impacchettato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia ilper qualche giorno, ma lo ritrova. Kirsten Kinch aveva lasciato il suo amato cane Husky, Nova, in una pensione per cani per tre giorni. Non potendola portare con sé voleva che stesse in un posto dove si prendessero cura di lei fino al suo ritorno, ma le cose sono andate in modo decisamente diverso.Quando la donna è tornata alla pensione P&E Boarding Kennels, a Dublino, ha trovato la sua Nova priva di vita e impacchettata. Non potendo credere ai suoi occhi ha pubblicato le foto del "pacco" e ha denunciato l'accaduto sulla sua pagina Facebook. «All'inizio ho pensato ad un orribile scherzo. Gli avevamo lasciato un cane sano e avrebbero dovuto prendersene cura soltanto per tre giorni. Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato sconvolgente riportare la mia Nova a casa, impacchettata in quel modo completamente disumano», ha scritto sui social la padrona.La struttura ha fatto sapere di essere addolorata per l'accaduto, specificando di aver sempre avuto cura degli animali che sono stati loro affidati. Secondo le analisi Nova sarebbe morta a causa di un'emorragia interna. L'animale soffriva di colite e doveva assumere dei medicinali. La padrona, però, ha lanciato una raccolta una petizione online chiedendo giustizia per la sua amica a 4 zampe.