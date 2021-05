La "fuga" del pappagallo Pedro finisce sulla Volante: ... si consegna alla polizia

Ha spiccato il volo per respirare un po' di libertà. Poi però ha deciso di fermarsi ed è atterrato proprio su una volante della Polizia di Taranto. Protagonista della curiosa vicenda il pappagallo " Pedro " splendido esemplare di razza esotica regolarmente custodito da un tarantino residente del rione Paolo VI. Gli agenti hanno quindi "catturato" il pappagallo, anche se in realtà è come se si fosse "consegnato", e poco dopo lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.

LA FUGA

L'altra mattina Pedro con le sue splendide piume si è fermato proprio sulla portiera della volante che era ferma in strada nel rione Paolo VI di Taranto per un posto di controllo. Il variopinto uccello si è lasciato prendere facilmente dagli agenti che lo hanno messo in sicurezza. Ed hanno avviato subito le ricerche del proprietario dello splendido animale.

IL RITORNO A CASA

Dopo averlo bloccato, per i poliziotti non è stato difficile rintracciare il proprietario di Pedro , pappagallo della razza Ara Ararauna di 8 anni, conosciuto nel quartiere forse proprio per le sue “escursioni” fuori dalla voliera. L’incontro tra Pedro ed il suo padrone non ha lasciato dubbi sulla proprietà: il pappagallo è immediatamente volato per posarsi sul braccio dell’uomo. Così Pedro , munito di regolare anello di identificazione, dopo la breve gita fuori porta è ritornato nella sua voliera.

