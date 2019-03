Papà depresso dopo la morte del cane, la figlia gli dona nuovo cucciolo: la reazione commovente

Alice, disabile, cammina per la prima volta grazie all'esoscheletro da 150mila euro donato da uno sconosciuto​

Here’s an excessively dramatic vid that my dad made pic.twitter.com/iWhdP1lfdO — lil bon bon (aka yvonne the bird tweet tweet) (@yvonnethebird12) 11 marzo 2019

Update: they love each other already pic.twitter.com/sWGwGHFkvx — lil bon bon (aka yvonne the bird tweet tweet) (@yvonnethebird12) 26 marzo 2019

Dopo la morte del suo cane, undi famiglia era letteralmente caduto in depressione. La, che non poteva più sopportare di vedere il padre costantemente triste e apatico, ha deciso di correre ai ripari., questo il nome della ragazza, avrebbe voluto aspettare qualche mese in più dopo la morte di Coco, l'amato, avvenuta meno di tre settimane fa. La tristezza del, però, era troppo struggente e la ragazza ha deciso di fare una sorpresa al papà, regalandogli unQuandosi è presentata dalcon il cucciolo, l'uomo si è commosso fino a esplodere in lacrime. Provate voi a non emozionarvi di fronte a immagini del genere. Con questo nuovo cucciolo, il papà di Yvonne è riuscito a ritrovare il sorriso e la serenità: il nuovosi è ambientato benissimo in famiglia e l'intesa col suo padrone è già perfetta...