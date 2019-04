Il padrone viene investito da un treno, il cagnolino resta accanto a lui per ore a vegliarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il proprietario vieneresta accanto a lui. Un cagnolino fedele è stato immortalato mentre, coperto con un telo, dopo essere stato investito da un convoglio in corsa. Victor Reyna Vazquez, di 57 anni, era ubriaco quando ha deciso di attraversare i binari della stazione di Montemorelos, nello stato messicano nordorientale di Nuevo Leon.L'uomo è stato travolto dal convoglio alle prime ore dell'alba. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, ma da subito il suo cagnolino si è accovacciato vicino a lui, nella speranza che potesse rimettersi in piedi. Come riporta anche il Mirror , l'animale non avrebbe permesso nemmeno alla polizia e ai soccorsi di avvicinarsi al corpo del padrone opponendo una forte resistenza quando il cadavere è stato portato via.I residenti della zona hanno raccontato che da anni il cane seguiva l'uomo, definito da tutti come un alcolista. Il caso è stato archiviato come incidente ma molti si domandano che fine farà il fedele cane e in rete è scattata una campagna per far in modo che venga adottato il prima possibile.