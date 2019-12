Il mistero dell'orso polare con la scritta "T-34" sul corpo: il video fa discutere

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:16

Unche riporta a all'iconico carro armato sovietico, immortalato in un video nell'Artico russo e pubblicato da Sergey Kavry per il Siberian Times . Èche abbia spinto qualcuno a "stampargli" addosso quelle cifre.Gli esperti di fauna selvatica hanno avvertito che quelle lettere a caratteri cubitali potrebbero interrompere il camuffamento del predatore e danneggiare la sua capacità di caccia. «La scrittura accurata e chiara suggerisce che l'orso sia stato sedato per un po'», sostiene al Siberian Times Anatoly Kochnev, ricercatore presso l'Istituto di problemi biologici del Nord. «Spero che la vernice possa cancellarsi quando l'animale andrà a nuotare», ha aggiunto.«Dato che a Novaya Zemlya c'era un po' di tumulto con gli orsi polari, forse hanno preso alcune misure in vista del prossimo inverno catturando e immobilizzando gli orsi - spiega ancora il ricercatore - l'ho segnalato a un ricercatore dell'Istituto di ecologia ed evoluzione del Nord Severtsov e alla riserva naturale Wrangel a Chukotka».