Orso trovato morto nel parco nazionale d'Abruzzo: era un maschio adulto di 10 anni

di Redazione web

Oggi alle 15.30 alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza di un orso morto all’interno della foresta demaniale regionale Chiarano-Sparvera, nei pressi dell’area da pic-nic, ai margini del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, nel territorio di Scanno (Aquila). A comunicarlo è il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

La centrale operativa del 112 ha allertato i carabinieri forestali di Sulmona (Aquila) e il direttore del Parco che sono intervenuti insieme ai guardiaparco, al Servizio veterinario del Parco e ai tecnici della riserva Monte Genzana. Dalla prima ricognizione cadaverica svolta - viene reso noto - «sono emersi alcuni segni che potrebbero far pensare ad una competizione fra orsi, siamo nel periodo degli amori, e tale elemento è suffragato anche dalla presenza nelle immediate vicinanze di numerosi ciuffi di pelo di orso, che sono stati repertati e raccolti per essere inviati all’Ispra per l’analisi genetica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 22:21

