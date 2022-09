L'orso entra in casa e mangia una torta, poi la rocambolesca fuga

Un intruso... da paura. Un orso si è introdotto in una casa, facendo scappare in preda al terrore i proprietari, e si è gustato un piatto fin troppo prelibato per un plantigrado.

Orsa morta durante intervento di routine in Trentino, Oipa sgomenta: «Vogliamo sapere cosa è successo»

L'orso in casa si gusta una torta al cioccolato

L'invasione dell'orso è avvenuta a Simi Valley, in California, lungo Cherokee Cir., una zona residenziale immersa nel verde e circondata dai boschi. Qui gli incontri con gli animali selvatici non sono affatto rari, ma è abbastanza sorprendente ritrovarsi un orso in casa. Una donna, che si trovava tranquillamente in casa, si è ritrovata a tu per tu con l'orso ed è scappata immediatamente al piano di sopra con il figlio, chiudendosi a chiave in una stanza e allertando la polizia. L'animale, intanto, stava rovistando nella spazzatura e poi si è immerso nella piscina in giardino.

L'intervento della polizia

A quel punto, la polizia ha deciso di fare irruzione, facendosi lanciare le chiavi di casa dalla padrona di casa tramite una finestra e trovando l'orso intento a mangiare una torta al cioccolato lasciata incustodita in cucina. Per evitare di uccidere l'animale, gli agenti si erano dotati di proiettili di gomma. L'irruzione della polizia, però, aveva spaventato l'orso, che prima si era arrampicato su un albero e poi è riuscito a scavalcare la recinzione del giardino e fuggire via.

I consigli della polizia

La polizia di Simi Valley ha anche elencato alcuni consigli per i cittadini, nel caso in cui debbano rivivere lo spavento occorso alla donna e a suo figlio. Ecco di quali si tratta:

- Chiudere bene o sigillare i bidoni dell'immondizia

- Rimuovere ciotole per gli animali domestici o le mangiatoie per gli uccelli

- Pulire le griglie per il barbecue, rimuovendo anche il grasso

- Prestare la massima attenzione prima di liberare cani e gatti in giardino

- Mantenere la calma in caso di presenza di orsi, senza avvicinarsi

- Mantenere una distanza di sicurezza e produrre forti rumori nel tentativo di spaventare gli orsi e farli fuggire.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA