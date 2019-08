Orsetto lavoratore resta incastrato in un tombino: salvato dai vigili del fuoco

Ci sono volute due ore, giovedì scorso, per salvare un procione rimasto incastrato in un tombino. In Massachusetts (Stati Uniti) i vigili del fuoco hanno mostrato ancora un volta un grande cuore. Mettendolo al servizio del piccolo orsetto lavatore bloccato tra le grate del chiusino.Un ciclista si è accorto dell'animale e, commosso dal suo sguardo che quasi implorava aiuto, ha chiamato immediatamente gli uomini del Newton Fire Department. I pompieri locali sono accorsi sul posto e hanno attivato le operazioni di salvataggio. Con un po' di sapone hanno lubrificato il pelo del procione. «Questo metodo - ha detto l'ufficiale McCully - funziona nel 90% dei casi».E come vuole la legge di Murphy, il procione di Newton si è ritrovato nel restante 10%. Il secondo tentativo dei vigili del fuoco è stato quello di sfilare il tombino da terra, permettendo al procione di utilizzare il resto del corpo e provare con i muscoli a liberarsi. Tentativo numero 2: fallito.