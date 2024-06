Addio Obama, il gatto nero che viveva in biblioteca è morto: «I libri sono stati la tua casa, non ti dimenticheremo mai»

di Redazione Web

Un tenero gatto nero girovagava tra gli scaffali della biblioteca Classense di Ravenna, facendo compagnia ai bibliotecari indaffarati a sistemare i libri e a tutti quegli studenti che sono soliti frequentare la struttura per preparare le verifiche e gli esami universitari. Ma, per quanto la storia ricordi molto la trama del romanzo Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, in realtà l'epilogo è molto più infelice. I collaboratori e i frequentatori della biblioteca romagnola hanno dovuto salutare Obama, il dolcissimo gatto nero che abitava tra gli scaffali, che si è spento a fine maggio.

La storia dei "gatti letterari"

Obama aveva quasi 15 anni e ha vissuto nella biblioteca dal 2009, insieme ai fratelli Byron e Teresa, riporta Ravenna Today.

Così i cuccioli sono cresciuti tra le pagine dei libri e a loro sono stati attribuiti nomi di personaggi importanti e che fanno eco alla letteratura. Byron, come il poeta inglese che ha vissuto a Ravenna. Teresa, come la donna amata dal poeta e Obama, in onore del presidente degli Stati Uniti.

Il saluto

Ed è stato proprio Obama a conquistare i cuori dei lettori e degli studenti. Il gatto è morto di vecchiaia e se ne è andato il 25 maggio, quattro giorni prima di compiere 15 anni. La biblioteca Classense ha voluto pubblicare un post su Facebook per ricordarlo, scrivendo: «Ciao Obama, la biblioteca è stata la tua casa e non ti dimenticheremo mai».

