Nutria colpita a fucilate e lasciata agonizzante, caccia agli aguzzini in Veneto

Presa ae colpita a colpi di rastrello. Un accanimento feroce quello di alcune persone, per ora ignote, nei confronti di una nutria, la cui unica colpa è stata quella si essere tale., probabilmente creduto morto dai suoi aguzzini e lasciato agonizzante, è stato soccorso da un giovane e trasportato in unadove però è morto. L'episodio a Dosson di Casier nel Trevigiano.Del caso si stanno occupando ora ledell'Oipa che indagano per dare un volto e un nome ai responsabili. È probabile che sulla carcassa venga eseguito un esame autoptico da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Treviso.