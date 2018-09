Calamaro in fuga da una foca schiaffeggia un turista in kayak

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Preso a schiaffi da un. E' successo ad un uomo che stava remando a bordo di un kayak al largo di un'isola in, mentre dalle acque dell'Oceano esce il tentacolo dell'animale marino che lo colpisce in pieno volto. Nessuna conseguenza perr, tanto stupore e l'ilarità del gruppo che lo stava riprendendo nella sua attività a pelo d'acqua. Il filmato, postato sul suo profilo Instagram, è poi rimbalzato in Rete, tanto che anche la CNN ha dedicato attenzione a questa insolita esperienza.Il gruppo di sportivi stava assistendo alla lotta tra una foca, che stava cercando di cacciare un calamaro, quando la battaglia per la sopravvivenza è uscita dall'acqua e ha colpito il malcapitato in faccia. “E' accaduto talmente rapidamente” ha detto Mulinder “che non mi sono neanche accorto del colpo del calamaro”. L'incidente è stato filmato in pochissimi fotogrammi perché un compagno di kayak stava provando una nuova fotocamera e proprio in quel momento è spuntato l'animale.