Nasce la scuola per pastorelle: l'idea per l'occupazione femminile e salvare i piccoli paesi

In paesaggi completamente stravolti dai cambiamenti climatici e non solo, la scuola per pastorelle mira a ristabilire l'equilibrio nella campagna. Come riporta il Guardian, una nuova iniziativa spagnola sta cercando di cambiare e affrontare diverse problematiche con il lancio in Cantabria della prima scuola pastorale femminile. Lo scopo della scuola per pastorelle è duplice: offrire alle donne la possibilità di svolgere un mestiere a lungo dominato dagli uomini e aiutare i piccoli paesi che stanno scomparendo dalla mappa.

Il progetto è stato lanciato dall'Associazione spagnola contro lo spopolamento, un'organizzazione nazionale che lavora per rafforzare le prospettive delle aree in cui ci sono importanti cali demografici. Molte donne stanno abbandonando le città per riversarsi sulle zone rurali e iniziare delle attività lontano dalla routine urbana. Da qui la scelta di istituire una scuola rivolta a loro. Nel tentativo di evitare una morte lenta, i villaggi di tutta la Spagna sono diventati creativi e attrattivi.

Il corso di nove mesi include quasi 500 ore di formazione online e un fine settimana al mese di pratica. La scuola è pronta a selezionare i 30 studenti che faranno parte della sua prima sessione. Riceveranno una formazione accelerata sull'agricoltura sostenibile su piccola scala. Il corso fonderà tradizioni che risalgono a millenni con gli ultimi progressi tecnologici. La ricerca dell'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata attraversa gran parte del corso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 13:07

