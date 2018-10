di Giampiero Valenza

Un mostro nuota negli abissi dell'Antartide. E’ un cetriolo di mare, lungo dai sei ai 25 centimetri, noto anche come "mostro del pollo senza testa". La creatura è stata filmata per la prima volta nel Golfo del Messico nel 2017. Nell'oceano del profondo Sud è stata scoperta usando un sistema di telecamere subacquee della Divisione antartica australiana del Dipartimento dell’Ambiente e dell’Energia.L’animale (il cui nome latino è meno mostruoso e buffo degli altri due nomi che gli sono stati affibbiati, Enypniastes eximia), è di un rosso acceso. Il suo corpo ha le sembianze di un pollo con tanto di ali ma, appunto, senza testa. La telecamera subacquea che lo ha ripreso sta lavorando proprio nell’Oceano Antartico per riprendere lo stato dell’arte dell’ecosistema del fondale. Lo studio ha come obiettivo quello di fornire informazioni di rilievo sulle aree del fondale marino e su quelle maggiormente sensibili che dovrebbero essere evitate dalla pesca."Alcune delle riprese che stiamo riprendendo dalle telecamere sono mozzafiato, comprese quelle delle specie che non abbiamo mai visto in questa parte del mondo", spiega Dirk Welsford, direttore del programma della Divisione antartica australiana.