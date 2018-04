Una morte a dir poco beffarda, per mano di un altro insetto: non sarà il ragno violino, la specie che sta terrorizzando il Nordest dopo un caso a Terni, ma era il ragno più anziano del mondo, un esemplare femmina di Gaius villous scoperta nel 1974 in Australia, ed è morto, ucciso da una puntura di vespa. Viveva nella riserva di North Bangulla, ed era stata studiata per decenni nel suo ambiente naturale col nome di

«numero 16».Il, ragno dalle grosse dimensioni, è anche conosciuto come, poiché vive in buchi nel terreno chiusi con un coperchio fatto di ragnatela, e per catturare le sue prede fa una specie di "scatto" fuori dal buco. Il suo morso non è mortale per l'uomo, ma è parecchio doloroso. Il precedente record di longevità per un ragno apparteneva a una tarantola messicana, 28 anni.A dare il triste annuncio,, sono stati i ricercatori dell'Università Curtin di Perth: scoperto dalla dottoressa, oggi 88enne - che ha co-firmato l'articolo in cui si annuncia la sua morte - questo ragno ha sempre incuriosito la scienza mondiale. «La sua vita notevole ci ha permesso di studiare ulteriormente il comportamento del ragni a porta-trappola e le dinamiche della popolazione», ha commentato la ricercatricealtra autrice dell'articolo.