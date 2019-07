Moria di delfini sulle coste della Toscana, preoccupazione per gli esperti: scattano i controlli

Giovedì 25 Luglio 2019, 22:57

Sale aullee scatta l'allerta. In, sono morti 4 esemplari e qualche giorno dopo un quinto, anche se con caratteristiche diverse. Adesso gli esperti vogliono sapere se c'è qualcosa che uccide questi animali per capire se sono in pericolo o meno.Si tratta in tutti i casi di esemplari della specie Tursiops truncatus. Il tursiope è una specie presente in tutto il Mediterraneo e nei mari italiani è la specie più diffusa sotto costa. Tutti gli esemplari, sia maschi che femmine, sono stati trovati spiaggiati ormai privi di vita. La sequenza di ritrovamenti in un punto di mare piuttosto ridotto ha destato dei sospetti. Le prime risposte si potranno avere dopo gli esami post mortem dei cetacei che in questi giorni verranno effettuate per avere maggiore consapevolezza di ciò che sta accadendo. Anche se non è stato diramato alcun allarme, l'allerta resta alta.