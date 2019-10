Miracle, il cane sopravvissuto per quasi un mese sotto le macerie dopo il passaggio dell'uragano Dorian

Bokshil, il cane che da dieci anni aspetta fermo il ritorno dei suoi padroni

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:24

Lo hanno ribattezzato, e mai nome fu più appropriato. La storia incredibile di questosta facendo commuovere il mondo: l'animale, infatti, è statodopo essere sopravvissuto, per, sotto le macerie, dopo il disastroso passaggio dell'alleA salvaresono stati alcuni volontari di un'associazione animalista della Florida, la. Il, che ha circa un anno, era stato trovato tra i resti di un edificio distrutto dall', che solo nelleha causato la morte di almeno 60 persone.era stato scovato, sotto un cumulo di macerie, grazie a tecnologie a infrarossi: l'animale era debole e denutrito, incastrato sotto le lamiere di alcuni condizionatori d'aria, ma era riuscito a sopravvivere bevendo acqua piovana.Lauree Simmons, la fondatrice della, ha posato insieme aper alcune foto, con lo scopo di documentare i significativi progressi registrati dopo l'immediato ricovero in una struttura veterinaria. Non si tratta dell'unicosoccorso alledopo il passaggio dell'da parte dell'associazione animalista, ma la resistenza diha stupito tutti. In pochi, infatti, si aspettavano di trovare unvivo dopo più di tre settimane dal disastro. Una vicenda così rara e incredibile che la storia diè stata raccontata da tantissimi media, tra cui la CBS Nel post su Facebook, l'organizzazione animalista spiega che ora tanti media vogliono raccontare la sua incredibile storia: «Questo dolcissimo cane non è solo famoso, ma è un sopravvissuto e tante persone vogliono conoscerlo! Vi aggiorneremo sui suoi progressi, è ancora debole e anemico dopo aver bevuto solo acqua piovana per tre settimane. Il suo recupero sarà molto lungo, ha bisogno di terapie fisiche e di essere più forte per poter camminare di nuovo. Il nostro fantastico team di veterinari lo sta monitorando costantemente e lo sta tenendo nel massimo comfort possibile».