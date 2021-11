La gattina con 4 orecchie è già una star: su Instagram ha 40mila followers

Ha 4 orecchie ed è già una star dei social. La gatta Midas con il suo profilo Instagram dalla Turchia sta conquistando il mondo con la sua faccia simpatica e l'anomalia genetica che la rende ancora più tenera e amabile. La gattina, un esemplare di Blu di Russia, è infatti nata con 4 orecchie, anomalia però esclusivamente estetica che non le compromette l'udito o altre funzioni.

Oltre alle classiche orecchie dal gatto Midas ha altre due miuscole orecchie anteriori, un'anomalia che secondo i veterinari è emersa dalla somma dei geni recessivi dei suoi genitori che però non le compromette la salute. Mida è sana come un pesce, vispa e giocosa con quel plus rispetto agli altri esemplari della sua specie che le ha fatto avere in pochissimo tempo oltre 40 mila fan nel mondo nel suo profilo social.

«Midas è molto giocherellona, ma anche molto amichevole. Dorme di giorno e sta sveglia di notte». Lo ha raccontato al Daily Mail Canis Dosemeci, la donna di Ankara (Turchia) che l’ha adottata. La micia è nata nel giardino di un'amica della proprietaria da una randagia. La donna non poteva tenerla così l'attuale padrona di Midas l'ha presa con sé e l'ha inserita in un contesto già affollato da due cagnoloni con cui sembra andare molto d'accordo.

