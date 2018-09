Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

r è unspeciale. Nel 2013 è stato elettodi, una città della, e ancora oggi fa le sue apparizioni in pubblico a contatto tra i cittadini. Ormai è una vera e propria star e i cittadini impazziscono per lui. Max è fantastico. «È super cordiale e si fa sempre coccolare dai bambini», dicono di lui.Max si diverte, certo, ma ha anche le sue «responsabilità». Deve essere presente durante gli eventi per promuovere la comunità, alle feste di paese e alle sfilate. E soprattutto farsi accarezzare e distribuire affetto tra la gente. «Il suo ruolo è quello di rendere il mondo un posto migliore trasmettendo l'amore incondizionato e facendo tante buone azioni per gli altri».Tuttavia quando gli appuntamenti si accavallano, Max ha «nominato» due vice sindaco, anch'essi a quattro zampre: Mikey e Mitzi. Insieme al loro proprietario, Phyllis Mueller, mantengono Idyllwild un luogo amorevole.Una storia che lascia sicuramente a bocca aperta chi è abituato a vivere in una città normale, con un sindaco (vero) alle prese con i problemi della città. Ma il segno che in alcuni ambienti come appunto questa cittadina californiana, l'idea di prendere la vita con semplicità e con meno responsabilità è ancora possibile. E alla gente del posto sembra davvero piacere così.