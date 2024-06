Max, il gatto che diventa dottore in Letteratura: «Ha reso gli studenti felici nei momenti più difficili, meritava un premio»

di Redazione Web

Chi lo dice che gli animali non possono prendere una laurea? Certo, fanno un po' fatica a dare gli esami tra miagolii e abbai, però sono sempre presenti tra i libri e i quaderni dei loro "amici umani". È proprio per il supporto psicologico e per tutte le coccole che ha dato agli studenti che Max, un gatto soriano di 6 anni, ha ritirato la sua pergamena di laurea in Letteratura.

La storia di Max

L'idea è nata dalla Vermont State University, negli Stati Uniti, riporta il New York Post. Il docente e social media manager della scuola Rob Franklin ha deciso di ammetterlo alla classe 2024 del corso di Letteratura, dopo aver visto l'affetto che aveva conquistato tra gli studenti. Tutto è iniziato quando la sua padrona, Ashley Dow, gli ha permesso di girovagare nei dintorni della sua casa, che si trova vicino al campus.

E così Max è arrivato nel cortile dell'università, catturando subito l'attenzione degli studenti, che hanno iniziato ad accarezzarlo e godere delle fusa del micio.

La laurea

Max, da quando l'università di Vermont è diventata la sua "seconda casa", è riuscito ad aiutare molti studenti a superare l'ansia prima degli esami e ad affrontare le lezioni con più serenità. Tutto grazie alla sua dolcezza e alle sue fusa. Così il college ha deciso di premiarlo, consegnandogli una laurea ad honorem in Letteratura nella prima settimana di giugno.

«È nato come un gioco, ma poi Max è riuscito a far sorridere i nostri studenti - ha dichiarato l'addetto alle ammissioni Maurice Ouimet - la sua dolcezza ha suscitato tante emozioni non solo ai ragazzi che frequentano le lezioni, ma anche a tutto il personale. Ha reso tutti felici nei momenti più difficili, è la nostra mascotte».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 13:19

