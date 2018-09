Max, il cane diventato sindaco 'ad honorem' del suo paese

I due colleghi di lavoro scoprono di essere padre e figlio: ecco come è successo

Il suo nome esteso è Maximus Mighty Mueller II, ma tutti lo conoscono come, ed è ildi un piccolo paesino della California. Ciò che rende speciale questo primo cittadino, però, è la specie: non si tratta di un uomo, ma di unè ildi, una frazione di Idyllwild-Pine Cove, un comune del sud-est della. Ovviamente, si tratta di una carica simbolica, quasi ad honorem, ma intanto questo, di cinque anni, può vantarsi di essere al. Max, infatti, è successo al sindaco 'canino' precedente, chiamato Maximus Mighty Mueller, morto nel 2013. Lo riporta l'Associated Press La bizzarra vicenda sembra incredibile, ma c'è una spiegazione precisa: tutto è nato nel 2012, quando fu lanciata una campagna di raccolta fondi per il salvataggio degli animali in difficoltà, con tanto di 'elezioni amministrative' riservate agli amici a quattro zampe. In quell'occasione, 14 cani e due gatti si erano 'candidati' e Max I divenne ilnon indossa alcuna fascia, ma ad ogni evento ufficiale ha una. Sono diversi gli eventi benefici organizzati a Idyllwild, di cui questo cagnolone è il protagonista assoluto. Come ogniche si rispetti, Max ha anche un proprio sito web e la sua strana 'carica politica' ha fatto sì che, una frazione semisconosciuta di un piccolo comune situato in remote zone della California, è diventata una meta turistica sempre più gettonata. Sono in costante aumento, infatti, i turisti curiosi di incontrare Max.