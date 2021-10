Mamma elefante uccide il coccodrillo per difendere il suo cucciolo: il video è virale

Mai sfidare una mamma col suo cucciolo, soprattutto se si tratta di un'elefantessa. Lo ha capito troppo tardi il coccodrillo che è aveva avvicinato la piccola preda. L'elefante lo ha sbattuto in acqua con la testa per poi salirci sopra e schiacciarlo fino a farlo morire. La scena è stata filmata da un turista tedesco durante un safari in Zambia e postata su Instagram. Il video intitolato "elephant mom vs crocodile" è chiaramente diventato subito virale sul web.

Leggi anche > Per intascare i soldi dell'assicurazione uccide fidanzato e familiari: incastrata da un sicario

Inutili i tentativi di fuga del coccodrillo che puntualmente è stato colpito ancora e ancora dalla madre del cucciolo di elefante. Il coccodrillo cerca infine di attaccarsi alla probiscide dell'esemplare ma viene atterrato da un'ultima zampata.

The crocodile tried biting the elephant. Elephant ensured that he kills the crocodile.🐘🐊



Never underestimate this gentle gaint.



📍 Zambia. pic.twitter.com/2ATudqd7by — Mansi Koul (@mansikoul) October 20, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA