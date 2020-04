Strade vuote per la quarantena, lupi in strada vicino alla piscina comunale FOTO

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 23:55

Un inquietante episodio è accaduto fa alla periferia ovest di Grottammare, nella zona compresa tra il casello autostradale e la zona della piscina comunale.Alcuni, infatti, sono stati avvistati nella zona mentre attraversavano indisturbati le strade di quel quartiere, identificati solamente dalle telecamere di sorveglianza di alcune aziende esistenti in loco. Non sono stati registrati danni alle proprietà della zona, ma rimane la gravità dell’evento, anche perché l’avvistamento (come hanno riportato le telecamere) è avvenuto intorno alle nove di sera, un orario nel quale non sarebbe stato difficile incontrare persone di passaggio a piedi, magari soltanto per portare a spasso il proprio animale domestico. Con meno gente sulle strade anche i lupi hanno campo libero.