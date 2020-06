Lo strano animaletto si addormenta su una pianta e si lascia cullare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:02

Unoè il protagonista di questo video 'zen' che sta conquistando gli utenti sui social negli ultimi giorni.Questo esemplare, nato da pochi giorni, in questo filmato viene immortalato mentre si addormenta su una. Il video ha conquistato tanti utenti del web: c'è chi si è intenerito non poco per questo animaletto e chi invece, notando la grande rilassatezza, ha ironizzato sugli effetti psicoattivi del papavero. Il video ha diviso molti utenti del web sull'identità dell'animale: c'è chi sostiene che si tratti di un cucciolo di opossum della Virginia (Didelphis virginiana) nato da pochi giorni e chi invece è convinto che sia un esemplare non ancora adulto di petauro dello zucchero (Petaurus breviceps).