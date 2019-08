Lilli e il Vagabondo: dal canile a Hollywood, la bellissima storia del randagio Monte

Domenica 25 Agosto 2019, 13:01

Le occasioni arrivano, bisogna semplicemente aspettare. Lo sa bene, un simil terrier di due anni e mezzo, che da randagio era finito nell'(Helping Animals Live On) Animal Rescue di Phoenix (Arizona). Lì, con gli addetti intenti a trovargli una sistemazione, è arrivato il momento del suo riscatto.Dalla solitudine del canile ai riflettori di, la storia di riscatto diè bellissima e commovente. Il cucciolo è stato infatti adottato, insieme ad altri cani, da addestratori cinofili per set cinematografici ed ha intrapreso in maniera del tutto inaspettata una carriera da attore.E questa nuova vita lo ha portato a ricevere il ruolo di protagonista nel remakedi, in uscita a novembre.Scelto per un'evidente somiglianza,ha dalla sua anche una straordinaria abilità sul set, capacità che non potrà far altro che garantirgli uno straordinario successo mondiale.A dirigere il remake della storica pellicola del 1955 è stato, che ha realizzato il film con un'efficace alternanza di riprese live action ed effetti speciali. Nell'originale, Monte avrà la voce di Justin Theroux, mentre Lilli è doppiata da Tessa Thompson.Giunto adil 26 aprile 2018, Monte ha fatto la sua prima uscita sul red carpet il 23 agosto, accanto al cocker(che interpreta Lilli) all'Il film uscirà negli Stati Uniti il 12 novembre su, mentre in Italia si dovrà attendere il 2020.